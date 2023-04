Rio: bandidos roubam armas de policiais e explodem caixas eletrônicos

O bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi transformado num palco de intenso tiroteio na madrugada desta quarta-feira (5). Foram usadas armas de guerra usadas por cerca de 15 criminosos que se preparavam para explodir a agência da Caixa Econômica Federal para levar o dinheiro dos caixas eletrônicos. A ação teve início por volta das 2h30 da madrugada.

Ao chegarem em quatro carros, os homens portando fuzis cercaram a cabine do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), ocupada por três policiais militares que faziam a segurança do bairro. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os militares entregaram aos bandidos uma carabina e duas pistolas automáticas. Em seguida, foram liberados pelos homens sem sofrer agressões. Outros policiais que estavam fora da cabine chegaram a trocar tiros com os criminosos. A ação causou pânico entre os moradores, devido ao impacto provocado pelos tiros de fuzil.

Depois, os criminosos explodiram os caixas eletrônicos com nitrato de amônio, de alto poder de destruição. Apesar da explosão, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro da agência, já que a porta da entrada principal do banco é blindada. A medida foi tomada pela Caixa devido a outros episódios de explosão. Nenhum dos criminosos foi preso na ação e não há registro de feridos.

A PM informou ainda no comunicado, que “o Proeis Duque de Caxias é um serviço no qual os policiais se escalam voluntariamente para trabalho remunerado na folga e estes agentes não são lotados no batalhão da área, o 15º batalhão de Duque de Caxias”. Um procedimento de apuração interno será instaurado pela Corregedoria Geral da Polícia Militar.

