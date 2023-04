Protocolos de prevenção e contingência são prioridade para conter novos ataques em escolas de SC

Nomes do Governo Estadual de Santa Catarina (SC) e entidades municipais de Blumenau se reuniram, em coletiva na tarde desta quarta-feira, 5, para dar voz aos próximos passos dos órgãos competentes, esclarecer dúvidas e desmentir boatos quanto ao assassinato de quatro crianças na creche Bom Pastor nesta manhã.

O delegado geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, conta que três equipes foram encaminhadas para Blumenau.

"Duas da Diretoria Estadual de Investigação (Deic), para que possamos buscar informações claras a respeito das circunstâncias. E, também, uma equipe da Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, que ajudará na extração dos dados dos telefones celulares e auxiliará na análise destes documentos aqui e em Joinville, com apoio da Polícia Científica”, conta Ulisses.



“Também trouxemos uma psicóloga policial, especialista em perfil psicológico, para que possamos traçar padrões comportamentais e possamos começar a criar um sistemática, em Santa Catarina, de perfis comportamentais de criminosos, que, eventualmente, possam cometer esses delitos penais, e verificar se eles podem voltar a praticar condutas, em especial, aqueles que estão soltos”, completou.



Segundo o delegado, a solicitação de quebra de sigilos telemáticos do criminoso foi feita, concedida, e opera junto ao grupo Meta, dono do Facebook, WhatsApp e Instagram, que, no primeiro momento, já dispôs de todas as informações, no entanto, ficarão preservadas até que chegue à decisão judicial.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), entrou em contato com os órgãos de segurança pública, saúde e assistência social, para levar os inquéritos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Para conter boatos repercutidos na Internet, o delegado Ulisses ponderou que este foi um caso isolado. Ele afirma que a ação do criminoso “não é coordenada por jogo, rede social, conversas ou negociações entre criminosos, e não tem relação com outras práticas criminosas".

"É uma situação pontual. Um fato isolado… Que faz com que, hoje, tristemente, seja uma situação que estejamos aqui em Blumenau, poderíamos estar aqui para celebrar a vida, pelo contrário, estamos em uma situação como esta, que é totalmente impactante", encerrou — prestes a chorar.

Medidas adotadas

Os dois botões mais apertados por todas as figuras presentes na mesa foram os protocolos de prevenção e contingência, que devem ser implantados gradualmente em toda a região.

O protocolo de prevenção terá como objetivo fazer um levantamento, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, de todas as escolas, para verificar as vulnerabilidades nestas escolas, capazes de fazer com que o indivíduo possa praticar um crime nestes locais, por meio de inteligência policial, para que tenhamos mais mecanismos que indivíduos não perpetram estes crimes.



Já o de contingência já estava em execução desde semana passada entre todos os órgãos de segurança. O intuito é evitar que novas mortes aconteçam, por meio de Câmeras de Monitoramento (OCRS). Este equipamento é capaz de analisar condutas ilícitas de indivíduos, para tanto, o sistema reconhece as ações indevidas e informa automaticamente aos policiais mais próximos via SMS.

Os protocolos, anteriormente, eram chamados de "Atirador Ativo", no entanto, por conta das ações serem feitas não somente com armas de fogo, foram adaptados para: "Ocorrências com várias ou múltiplas vítimas".

Outra iniciativa, proferida pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, é ensinar professores e funcionários, das escolas públicas e privadas, a se portar diante à possíveis novos ataques.

Educação será mantida, em luto

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), relembrou que, a partir de segunda-feira, 10, as aulas retornarão integralmente no município. Com isso, todos os diretores e demais funcionários (incluindo professores) das unidades escolares públicas e privadas em todo o Estado serão instruídos nesta quinta-feira, 6, para conseguir retomar de maneira estratégica.

"Blumenau, e várias outras cidades do Estado, desde a tragédia em Saudades/SC (2021), tem trabalhado nas escolas e no cuidado em relação a isto. Várias ações já foram feitas anteriormente [400 treinamentos com professores blumenauenses, na última semana um específico para eventos como este]. Nesta volta, teremos todo o nosso efetivo, inclusive agentes de trânsito circulando, já que muitos pais vão querer fazer levar e buscar crianças, e naturalmente, terá um fluxo maior de pessoas”, revelou o prefeito.

Para a secretária estadual de Educação, Patrícia Lueders, "neste momento, é preciso se solidarizar com os familiares das vítimas e com os servidores que irão voltar para seus trabalhos. [...] Os familiares, sem palavras, todos estão estarrecidos. Queremos dizer que nos solidarizamos com cada família, cada comunidade em geral, principalmente os servidores, e dizer que a educação brasileira está de luto neste momento", lamenta.

Ao final da fala, Patrícia afirmou que as aulas foram suspensas por dois dias (quarta e quinta-feira) somente no município de Blumenau, sendo assim, a medida não é equivalente para todo o estado. Também não há proclamação do ponto facultativo.

Os quatro sobreviventes estão bem



A vice-prefeita Maria Regina (PSDB), reiterou, na coletiva, que as quatro crianças que sobreviveram e apenas apresentaram ferimentos foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ao Hospital Santo Antônio.

Todas estão em sala de recuperação anestésica, e, segundo o boletim médico, serão liberadas para o leito de enfermaria. “A previsão para alta médica é até as próximas 24 horas”, revelou a vice-prefeita.



NOTA DA REDAÇÃO

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre o autor do ataque a escola em Blumenau, em Santa Catarina. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência.

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.

