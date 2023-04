Homem ateia fogo em ônibus e deixa três feridos em estado grave no RJ

Três pessoas ficaram feridas durante ataque a ônibus no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 5. Suspeito de atear fogo foi preso em flagrante e está sob custódia no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.

Entre as vítimas, está uma criança de 5 anos, que foi socorrida em estado grave. O caso ocorreu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Uma testemunha informou que o suspeito entrou pela parte traseira do ônibus e foi até a frente do veículo, quando começou a despejar combustível nos passageiros e, em seguida, ateou fogo.

Segundo informações do portal g1 Rio de Janeiro, as vítimas são um homem de 39 anos, uma mulher de 47 anos e uma menina de 5 anos. Ambos foram socorridos pela equipe de urgência de uma unidade de saúde.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Segundo informações preliminares da corporação, o homem que incendiou o ônibus também se feriu durante a ação.

