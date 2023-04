Balé Giselle abre temporada 2023 do Theatro Municipal do Rio

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, comentou que a temporada 2023 de Giselle é muito especial, porque marcará a última interpretação, no papel principal, da primeira bailarina Claudia Mota. O diretor artístico do TMRJ, Eric Herrero, informou que os solistas serão, além de Claudia Mota, Márcia Jaqueline, Juliana Valadão, Marcella Borges, Manuela Roçado, Cícero Gomes, Filipe Moreira e Rodrigo Hermesmeyer. “Uma alegria enorme poder oferecer ao público espetáculo de tão alta qualidade artística e técnica”, salientou Herrero.

O maestro Jésus Figueiredo, por sua vez, lembrou que Giselle é a mais conhecida obra do compositor francês do período romântico da música Adolphe Charles Adam, autor de dezenas de óperas e 14 balés, além de muitas canções natalinas. “Adam utiliza formas musicais muito curtas, porém sempre muito bem construídas e bem interessantes e belas”, disse o maestro.

Palestras

Uma hora antes de cada espetáculo, haverá palestra gratuita, realizada no Salão Assyrio do teatro. Estão programadas no local as palestras Os criadores de Giselle, com Jayme Chaves e Paulo Melgaço, nesta quarta-feira (5), às 18h; O Romantismo na música e na literatura, com Edvan Moraes e Jayme Chaves, dia 6, às 18h; O Ballet Romântico, com Teresa Augusta e Paulo Melgaço, dia 8, às 18h; Giselle no TMRJ, com Paulo Melgaço, dia 9, às 16h; O simbolismo em Giselle, com Jayme Chaves e Paulo Melgaço, dia 12, às 18h; Sílfides, Willis e o sobrenatural, com Jayme Chaves, dia 13, às 18h; O papel do corpo de baile no ballet clássico, com Vera Aragão, dia 14, às 18h; A magia da cena: cenário e figurino, com Leonardo Bora, dia 15, às 18h; e O símbolo da leveza: a sapatilha de ponta, com Liana Vasconcelos, dia 16, às 16h.

A palestra Descobrindo os personagens, com Ana Botafogo, ocorrerá no dia 11, às 14h, no palco, e será exclusiva para escolas.

