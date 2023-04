Jovem internada após cheirar pimenta avança em fisioterapia e consegue sentar

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após cheirar um vidro de pimenta-bode (Capsicum chinense), apresenta evolução em fisioterapia e consegue ficar sentada.

A atualização sobre o quadro de saúde da trancista foi compartilhada pela mãe, Adriana Medeiros. Pelas redes sociais da jovem, Adriana publicou nesta semana uma foto em que Thais aparece sentada. Segundo a publicação, as sessões ocorrem, no mínimo, quatro vezes ao dia.

“A Thais já consegue manter a coluna firme enquanto está sentada, hoje deixamos ela assim por um tempo, e assim vamos evoluindo cada dia mais até a nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada, mas estamos dispostos para cada passo com ela”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 17 de fevereiro, Thais estava na casa dos pais do namorado, Matheus Lopes de Oliveira, conversando sobre temperos, quando levou a pimenta ao nariz para cheirar e começou a passar mal, ficando sem ar. Ela tinha um quadro de asma crônica e estava com pneumonia no dia do ocorrido.

Segundo Matheus, a jovem desmaiou a caminho do Hospital Evangélico de Anápolis, e os médicos realizaram o trabalho de reanimação. Porém, Thais ficou sem oxigenação no cérebro por alguns minutos, resultando em um edema cerebral.

A jovem foi transferida à Santa Casa de Anápolis, onde segue em recuperação.

De acordo com o Metrópoles, Adriana compartilhou que a filha apresenta algumas evoluções e está sem quadro de infecção. Thais teria tomado o primeiro iogurte após o ocorrido e deve trocar a cânula da traqueostomia para a metálica.

Ainda segundo Adriana, a trancista deverá ser encaminhada ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo.

A família de Thais criou uma vaquinha on-line para cobrir os gastos do hospital particular onde a jovem foi internada inicialmente, além de despesas com medicamentos e reabilitação.

Sobre o assunto FAB divulga relatório sobre operação Yanomami

Delegacias de atendimento à mulher terão funcionamento ininterrupto

Mulher em situação de violência terá atendimento prioritário no Sine

Parque Tecnológico da UFRJ terá novos centros de pesquisa

Tags