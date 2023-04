Hoje é Dia lembra nomes como Clara Nunes, Cazuza e Martin Luther King

Fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (75 anos)

Dia do Jornalista

Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde

Sexta-Feira da Paixão (data móvel)

Morte do artista espanhol Pablo Picasso (50 anos)

Morte da política britânica Margaret Thatcher (10 anos) - ex-primeira-ministra do Reino Unido, conhecida como a Dama de Ferro

Nascimento do compositor e pianista fluminense Francisco Mattoso (110 anos) - autor, entre tantos sucessos, de três grandes clássicos da música popular brasileira: as valsas Eu sonhei que tu estavas tão linda, com Lamartine Babo, Boa noite, amor e a marchinha de carnaval Pegando fogo

Nascimento do diplomata ganense Kofi Annan (85 anos) - oitavo secretário-geral da ONU e Nobel da Paz em 2001

Morte da atriz e cantora espanhola Sara Montiel (10 anos) - teve uma carreira cinematográfica importante, além de sua carreira como cantora. Boleros como Contigo aprendi ou Besame mucho deram a volta ao mundo com sua voz; a canção com a qual sempre será identificada é Fumando espero

Dia Nacional do Sistema Braille

Dia Mundial da Luta Contra o Câncer

Dia Internacional dos Ciganos



*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

