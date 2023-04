Mineiro preso por tráfico de drogas hoje cursa medicina

Atualmente, cursando o segundo período de medicina na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFT), ele ostenta no currículo várias aprovações em concursos

Nos últimos 25 anos, a vida de Wallace William da Costa, agora com 44 anos, passou por várias reviravoltas. Em 1998, ele foi preso por tráfico de drogas, mas continuou seus estudos enquanto estava na penitenciária de Juiz de Fora (MG).

Depois de cumprir a pena, passou a sonhar com a possibilidade de ingressar na faculdade e se tornar médico, o que o levou a perseguir o objetivo por anos.

Atualmente, cursando o segundo período de medicina na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFT), ele ostenta no currículo várias aprovações em concursos.

Wallace foi condenado a seis anos de prisão, dos quais cumpriu quatro na Penitenciária José Edson Cavalieri e o restante em liberdade condicional.

Para o estudante, a prisão foi um momento turbulento, mas que o fez pensar sobre as decisões a serem tomadas a partir de então. Ele, por conseguinte, decidiu aderir ao meio acadêmico.

“Meu erro não me define. É apenas uma marca. É possível conquistar novas oportunidades a partir do momento em que a gente reconhece que errou”, disse Wallace ao jornal Estado de Minas.

Ressocialização e preconceito

Com a liberdade condicional concedida, o residente de Juiz de Fora realizou um curso de técnico em enfermagem na Santa Casa local.

Após a formação, enfrentou obstáculos ao buscar emprego na área. Ele relatou ter sido aprovado em todas as fases de um processo seletivo, mas quando questionado sobre seu histórico judicial, revelou ter tido "problema com a Justiça" e nunca mais recebeu retorno.

Wallace mudou-se para o Rio de Janeiro em 2004, buscando uma oportunidade de emprego. Conseguiu um trabalho temporário como técnico de enfermagem no Hospital Federal de Bonsucesso, após ser aprovado em um concurso.

Mais tarde, foi aprovado em outra seleção e garantiu um emprego efetivo na mesma unidade hospitalar. Ele ostenta, ainda, aprovações em concursos para instituições como Petrobras e Fiocruz.

O juiz-forano decidiu voltar para Minas Gerais, onde prestou vestibular para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e passou no curso de medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFT).

Morando em Araguaiana (TO), ele busca transferência de instituição para ficar mais perto da esposa e das quatro filhas, que permanecem em Juiz de Fora.

