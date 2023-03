Procurador preso por espancar chefe será internado em uma unidade psiquiátrica

A justiça de São Paulo decidiu que Demétrius Oliveira, procurador que havia sido preso após espancar a procuradora-geral Gabriela Samadello dentro do prédio da prefeitura de Registro, seja encaminhado a uma unidade psiquiátrica. Ele deve ficar internado por um período mínimo de três anos.

Laudo médico do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) concluiu que o procurador tem esquizofrenia paranoide e, por conta disso, deveria ser incapaz de responder pelo crime.

“Comprovada a condição de saúde do acusado, bem como a necessidade de manutenção da cautela processual, tenho que é o caso de encaminhamento do requerido à internação, em unidade hospitalar de custódia estatal”, escreveu o juiz Raphael Ernane Neves, responsável pelo caso.

O advogado de Demétrius disse, em nota cedido ao g1 São Paulo, que após a decisão do juiz, o cliente foi transferido para a área ambulatorial da Penitenciária José Aparecido Ribeiro, em Franco da Rocha, no interior de São Paulo.

"Trata-se de um transtorno mental crônico e incapacitante que requer acompanhamento, tratamento médico e manejo em ambiente hospitalar adequado. A necessidade de internação psiquiátrica do senhor Demétrius já havia sido identificada e reportada em relatórios médicos oficiais de outros psiquiatras do Estado e é um direito de toda pessoa com transtorno desse tipo", apontou o advogado.



