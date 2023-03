Papel da religião na luta por direitos é tema de debate na TV Brasil

exibe nesta quinta-feira (30) o filme Batismo de Sangue, às 22h30. Ambientado em São Paulo, no fim dos anos 60, o longa mostra como o convento dos frades dominicanos tornou-se uma trincheira de resistência à ditadura militar que governava o Brasil.

Movidos por ideais cristãos, os freis Tito, Beto, Oswaldo, Fernando e Ivo passam a apoiar o grupo guerrilheiro Ação Libertadora Nacional, comandado por Carlos Marighella. Com isso, passam a ser vigiados pela polícia e posteriormente são presos, passando por terríveis torturas.

A exibição faz parte do especial Passado Presente – Semana Ditadura e Democracia, programação dapara relembrar um dos períodos mais sombrios da história brasileira.

Antes do filme, às 22h, o jornalista e escritor Frei Betto e o professor pastor Ariovaldo debatem o tema o "papel da religião nas lutas por direitos". A conversa é mediada pela jornalista Cristina Serra.

Saiba como sintonizar a TV Brasil.

Na quarta-feira, o tema do debate foi "direito de resistir e a cultura" com os historiadores Heloísa Starling e João Cezar de Castro Rocha. Depois do debate, foi exibido o filme Torre das Donzelas.

