Mulher é resgatada viva dentro de túmulo em MG

Resgate ocorreu após coveiros que trabalham no cemitério perceberam o sepulcro fechado com tijolo, cimento fresco e sinais de sangue

Uma mulher de 36 anos foi resgatada com vida de dentro de um túmulo do cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, interior de Minas Gerais (MG), na manhã desta terça-feira, 28. De acordo com a Polícia Civil do Estado, ela foi enterrada por vingança, em razão de um desacerto por armas de fogo.

O resgate ocorreu após coveiros que trabalham no cemitério perceberam o sepulcro fechado com tijolo, cimento fresco e sinais de sangue, acionando a Policia Militar logo em seguida, conforme jornal O GLOBO.

Quando chegaram no local, os agentes ouviram gritos de socorro. Ao abrirem o túmulo, eles se depararam com a mulher, que apresentava ferimentos na cabeça e várias marcas no corpo.

Ela também estava com um ferimento no dedo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a vítima foi levada para um hospital da região.

Investigação

Segundo o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Diego Candian Alves, o crime teria sido cometido por vingança. Dois homens teriam enterrado a vitima viva após um desentendimento entre eles.

"A motivação seria vingança em relação a desacerto quanto a armas de fogo. Ela apontou dois suspeitos, os quais foram devidamente qualificados pela Polícia Civil. Neste momento, tanto a Polícia Civil quanto a Militar encontram-se à procura dos dois autores visando prendê-los em flagrante delito", disse o delegado, em vídeo publicado nas redes sociais.

VISCONDE DO RIO BRANCO: Nesta terça (28/3), uma mulher, de 36 anos, foi encontrada após ser enterrada viva em um cemitério da cidade. Assim que acionada, a #PCMG deslocou equipes ao local, iniciando a investigação. Dois homens foram apontados pela vítima como suspeitos e estão + pic.twitter.com/lBYR7VspRa — Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) (@pcmgoficial) March 28, 2023

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que havia guardado drogas e armas para a dupla, mas que foi roubada antes de encontrá-los. Por vingança, os homens teriam a agredido fisicamente e a levado para o cemitério.

O marido dela estava no momento da ação, mas conseguiu fugir. Até o fim da tarde de hoje, nem ele nem os suspeitos haviam sido encontrados.

