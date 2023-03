IBGE deve anunciar primeiros dados do Censo 2022 no fim de abril

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deverá anunciar os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022 no fim de abril deste ano. Presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo afirmou que o órgão está na fase de apuração dos dados que já foram coletados, período que teve início neste mês.

“Foi criado o Comitê de Fechamento do Censo. Esse comitê tem a função de garantir a precisão e a cobertura de toda a operação censitária, em todos os estados e em todos os setores censitários. Isso porque o Censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios, portanto ele permite produzir informações para todos os recortes. Agora, o comitê está analisando todas as coordenadas, que foram captadas nesse Censo”, explicou ao O POVO nesta terça-feira, 28.



Apesar de parte dos municípios brasileiros ter finalizado a apuração dos dados, ainda há regiões do País em que o acesso de recenseadores foi impossibilitado, como as favelas e comunidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, o órgão promoveu a ação "Favela no Mapa", em parceria com a Central Urbana das Favelas (Cufa) e o Data Favela. A iniciativa busca possibilitar, com o apoio de membros do Cufa, a visita das equipes a áreas de difícil acesso e as entrevistas com os moradores.

A ação ocorre em todos os estados do Brasil. No Ceará, a comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz, por exemplo, recebeu os recenseadores no último sábado, 25.

“Nós estamos trabalhando muito para que no final de abril e início de maio, ou um pouquinho mais para frente, a gente já possa estar divulgando os primeiros resultados do Censo, pelo menos dos municípios que estão 'fechados'”, afirmou.

De acordo com o presidente, os primeiros resultados divulgados deverão ser referentes à população e os outros dados anunciados serão em consequência desses, apresentando os diferentes recortes.



O processo do Censo Demográfico 2022 foi iniciado em agosto do ano passado. Além do levantamento realizado representar a atualização de informações sobre a população em comparação ao último Censo, feito em 2010, a pesquisa foi realizada com suporte tecnológico capaz de ampliar a cobertura.

“Este Censo tem um nível tecnológico incrível. É o primeiro Censo em que a gente captou coordenadas de GPS. Isso permite uma cobertura muito maior, então onde o comitê aponta que áreas não foram cobertas, ele vai fazer com que o recenseador retorne naquele local”, pontuou o presidente.

Sobre o assunto Brasil terá programa nacional para produção de alimentos saudáveis

Homem é resgatado de trabalho análogo à escravidão em Nova Iguaçu

Lideranças lutam pela reparação de itens sagrados para o candomblé

Educação midiática é caminho contra desinformação, dizem especialistas

Tags