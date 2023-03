Jornalista da Record muda de estado após homem que a perseguia sair da prisão

A jornalista Mônica Fonseca, da Record de Minas Gerais, anunciou que vai sair do estado após um homem que a perseguia ter sido solto pela Justiça. Mudança foi anunciada por meio de um texto publicado nas redes sociais da profissional, neste sábado, 25.

Mônica, que apresenta o quadro "A Hora Venenosa", denunciou o homem após o mesmo realizar diversas ameaças contra ela e chegar a ir até a frente da emissora para tentar contato com a apresentadora.

Ele estava preso, mas teve a liberdade provisória concedida por decisão judicial. "A partir do momento que ele for solto, eu não sei como vou viver a minha vida normalmente. Ele com uma tornozeleira eletrônica, e eu com um botão de pânico medindo seus passos. Estamos pagando pena juntos, porém eu não cometi crime algum", desabafou a jornalista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Polícia fez tudo. A justiça também. Nossas leis são brandas. Tudo o que recebi até hoje foram ameaças, e, pela lei, esse não é um crime qualificável para aplicação de pena mais severa", destacou ainda.

Tags