Para pagar aposta, homem bebe garrafa inteira de cachaça e morre no Mato Grosso

A vítima começou a se sentir mal ainda no estabelecimento. De acordo com a sua esposa, ele chegou a voltar para casa, mas morreu na madrugada

Um homem morreu após ingerir uma garrafa inteira de cachaça em um bar na cidade de Juara, em Mato Grosso, na madrugada desta quinta-feira, 23. A vítima, que tinha 32 anos, ingeriu o líquido após realizar uma aposta.

De acordo com o G1 Mato Grosso, a esposa da vítima disse à Polícia Civil que o seu marido apostou com outra pessoa no estabelecimento que conseguiria tomar uma garrafa de cachaça inteira. Após ingerir o destilado, ele passou mal e regressou à sua casa — quando, por voltas das 5h30, já não apresentava sinais de vida.

O portal afirmou que uma equipe do Samu foi destacada para a residência da vítima. Lá, uma equipe médica confirmou o óbito. Não foram encontrados sinais de violência no corpo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.