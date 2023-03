Polícia Federal prende investigado de participação em atos golpistas

Agentes da Policia Federal (PF) prenderam na manhã desta quinta-feira (23) mais um investigado de participação dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em endereço no Riacho Fundo, cidade do Distrito Federal, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. A pessoa, que não foi identificada, é suspeita de incitar os atos antidemocráticos e um dos administradores dos recursos que financiavam as ações.

De acordo com a PF, as investigações indicam ainda que o preso teria ensinado táticas de guerrilha para os participantes do acampamento situado no Quartel Geral (QG) do Exército, em Brasília.

A PF diz que os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

*Com informações da PF

