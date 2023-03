Avião bimotor cai em residências em Goiânia e deixa pelo menos seis feridos

Seis homens, sendo quatro homens e duas mulheres, ficaram feridas. Até o momento não se tem informações sobre mortes no local do acidente

Um acidente envolvendo um avião bimotor foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, 22, na Vila Mutirão 1, em Goiânia, no estado de Goiás. De acordo com as primeiras informações da corporação de resgate do Corpo de Bombeiros, ao menos seis pessoas ficaram feridas, sendo quatro homens e duas mulheres. Até o momento, nenhuma morte foi confirmada.

Ainda não há informações sobre a quantidade de casas atingidas e, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros repassadas ao Portal UOL, duas pessoas estão internadas em estado grave no Hospital de Urgências (Hugol). Imagens de redes sociais mostram o local destruído após a queda do bimotor, além da atuação dos bombeiros no resgate.

A aeronave não bateu no solo, ficando sobre as residências. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h20min e segue na operação em conjunto com a Polícia Militar.



