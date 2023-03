Torcedores do Atlético-MG agridem cruzeirenses em bar

Um grupo de torcedores do time Atlético Mineiro-MG agrediu dois torcedores do Cruzeiro em um bar em Sete Lagoas, em Minas Gerais, nesse domingo, 19.

Em vídeo registrado pelas câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os dois torcedores cruzeirenses, que estavam em uma mesa com cinco mulheres e duas crianças, são surpreendidos por um grupo de atleticanos.

Os torcedores agridem as vítimas, que vestiam a camisa do Cruzeiro, com socos, chutes e cadeiradas.

Uma das vítimas chega a ser agredida por quatro pessoas e tenta pular a grade do local para fugir, mas é impedida por um dos homens. O cruzeirense continua sendo agredido pelo grupo, mas a câmera não consegue capturar.

O segundo torcedor do Cruzeiro se segura na grade na tentativa de evitar os ataques, mas também é alvo de socos e, em certo momento, tem a camisa retirada do corpo.

Uma das mulheres que estavam com as vítimas tenta impedir os ataques ao rapaz, mas também é agredida por um dos atleticanos. Após a confusão, que dura cerca de um minuto, os agressores fogem do local.

O Atlético Mineiro e o Cruzeiro são um dos dois maiores times do estado de Minas Gerais e considerados rivais no cenário do futebol brasileiro.

De acordo com o g1 Minas Gerais, testemunhas que estavam no bar afirmaram que os ataques se iniciaram por conta de rivalidade entre torcedores e que o grupo teria proferido gritos em menção à “Galoucura”, uma das maiores torcidas organizadas do Atlético Mineiro.

Torcida organizada do Atlético Mineiro-MG condena agresões contra torcedores do Cruzeiro

Pelas redes sociais, a Galoucura publicou uma nota oficial em que expressa repúdio ao incidente e à atitude dos envolvidos.

A torcida organizada também expulsou Rodrigo Miranda de Castro por má conduta e suspendeu Andrey Filipe Gomes do Carmo, líder da Galoucura em Sete Lagoas. Os dois são suspeitos de terem participado das agressões.

“Deixamos claro que não compactuamos e repudiamos qualquer ato ou atitude que venha prejudicar o andamento de nossa entidade (...) Ressaltamos que a caminhada hoje é outra, estamos trabalhando em prol da entidade, não ACEITAREMOS nenhuma conduta que seja prejudicial a torcida”, escreveu.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial e realizará investigação para identificar e responsabilizar os suspeitos do crime.

