Inscrições da Unilab para minorias sociais terminam dia 22

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) tem inscrições abertas para 1.088 vagas de graduação para pessoas de baixa renda, quilombolas, indígenas, da comunidade LGBTQIA+, egressas do sistema prisional, ciganas e refugiadas. O prazo termina na próxima quarta-feira (22).

As vagas remanescentes são para estudar nos campi das Auroras, em Redenção (CE), e no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde (BA). Para concorrer, é necessário que o candidato tenha prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2021, conforme estabelecem regras do Programa de Ações Afirmativas da Unilab.

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, pelo Sistema de Seleção Especial Utilizando os Resultados do Enem (Sisure). Outras informações podem ser obtidas no site da Unilab