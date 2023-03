Elevador com 11 pessoas despenca e deixa feridos em Maceió

Um elevador que levava 11 pessoas despencou um andar em um prédio residencial no bairro Mangabeiras, em Maceió, na tarde desse domingo, 19. Três pessoas ficaram feridas, porém sem lesões graves.

A partir das imagens capturadas pela câmera do elevador, é possível ver o momento em que as 11 pessoas entram no espaço, que tem capacidade máxima para até oito pessoas.

De acordo com informações do g1 Maceió, as pessoas entraram no 10º andar e a viagem ocorre normalmente até o térreo. Porém, o elevador então despenca até o subsolo.

Os passageiros ficaram presos por cerca de nove minutos e tiveram que forçar a abertura da porta para saírem do equipamento.

O síndico do prédio informou que o excesso de peso, gerado pelo número de pessoas maior que o limite, pode ter causado o acidente. Além disso, uma investigação para analisar o acidente será realizada por uma empresa especializada, e o equipamento ficará interditado até o fim da apuração.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local.

