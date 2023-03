Kenzaburo Oe deixa legado para literatura contemporânea

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos mais importantes expoentes da literatura contemporânea, Kenzaburo Oe, morreu faleceu no dia 3 de março, aos 88 anos de idade, mas a notícia só foi divulgada esta semana. De acordo com a editora Kodansh, o escritor, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1994, a causa de morte foi velhice.

O escritor nasceu em 1935, na ilha japonesa de Shikok, em um vilarejo de nome Ose, que nem sequer aparece mais em mapas, atualmente. Ao longo de quase nove décadas de vida, Oe deixa para o mundo um conjunto de obras em que aborda relações de poder, entre outros temas.

Com traumas causados pela Segunda Guerra Mundial e, mais especificamente, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, deixava transparecer sua posição pacifista e antinuclear. No Brasil, suas obras são publicadas pelas editoras Estação Liberdade e pela Companhia das Letras.