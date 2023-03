Hoje é Dia: semana traz o Dia Internacional da Síndrome de Down

O dia escolhido para falar, em todo o planeta, sobre a síndrome de Down não poderia ser outro: o dia 21 do mês 3. A síndrome de Down é uma alteração genética em que a pessoa tem três cromossomos no par 21, e não dois, como o usual. Por isso, a síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21, ou simplesmente T21. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Nascimento do líder indígena peruano José Gabriel Condorcanqui Noguera, o Túpac Amaru II (285 anos) Morte do poeta simbolista catarinense Cruz e Sousa (125 anos) Cerimônia do Oscar é transmitida pela primeira vez na televisão (70 anos) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dia Nacional do Artesão Nascimento do pianista e compositor fluminense Ernesto Nazareth (160 anos) Morte do escritor alagoano Graciliano Ramos (70 anos) Início da Guerra no Iraque (20 anos) Equinócio de primavera (Hemisfério Norte) e Equinócio de outono (Hemisfério Sul) - as comemorações de várias culturas para o equinócio da primavera deram origem a costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã Dia Internacional da Francofonia - data para difundir e divulgar a cultura francesa Dia Internacional da Felicidade Nascimento do matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (255 anos) - é geralmente creditado pela descoberta do efeito estufa Dia Internacional da Cor Dia Internacional das Florestas Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial Dia Internacional da Síndrome de Down Dia Mundial da Poesia - data criada na 30ª Conferência Geral da Unesco Dia Mundial da Água Morte do psicanalista e escritor mineiro Helio Pellegrino (35 anos) Dia Mundial da Meteorologia Sanção da Lei Pelé ou Lei do Passe Livre (25 anos) - muda a legislação sobre o passe de jogadores de futebol Nascimento da cantora e atriz baiana Ellen de Lima (85 anos) - começou sua carreira em 1950 no programa de calouros de César de Alencar, na Rádio Nacional Dia da União dos Povos Latino-Americanos Dia Mundial de Combate à Tuberculose Morte do músico e compositor francês Claude Debussy (105 anos) Nascimento da artista plástica argentina Beatriz Berman (75 anos) Fundação do Clube Atlético Mineiro (115 anos) Dia Nacional da Comunidade Árabe Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros - designação especial da Assembleia Geral da ONU, em 28 de novembro de 2006 Hora do Planeta (data móvel) - último sábado de março de cada ano *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados a cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Participamos do Copyright © 2021. Todos os direitos reservados. Participamos do Copyright © 2021. Todos os direitos reservados.