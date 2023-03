Incêndio atinge 6º andar do prédio do Comando da Marinha em Brasília

Um incêndio atingiu o sexto andar do prédio do Comando da Marinha, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã deste sábado (18).

Acionado às 6h, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com ação de 30 militares, conseguiu controlar as chamas em cerca de cinco minutos. Não houve vítimas.

Segundo a corporação, com o calor, uma janela do prédio foi estilhaçada, além disso, o fogo atingiu alguns armários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o Comando da Marinha disse que o prédio logo foi evacuado. "A perícia já está sendo realizada no local do ocorrido e as demais providências administrativas serão tomadas", diz o documento.

Tags