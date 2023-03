Relatório aponta comidas estragadas, torturas e doenças em presídios do RN

Um relatório feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), órgão federal que monitora e fiscaliza violações em instalações de privação de liberdade, apontou insalubridade e maus-tratos no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte.

As inspeções foram realizadas em cinco presídios do estado em novembro de 2022: Cadeia Pública Dinorá Simas Lima Deodato (Ceará Mirim), Comunidade Terapêutica Cerena, Hospital Psiquiátrico Severino Lopes, Penitenciária Estadual de Alcaçuz e a Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento.

De acordo com o Poder 360, o documento revelou a oferta de comidas estragadas nas instituições, atos de tortura física e psicológica e a disseminação de tuberculose entre os detentos como forma de punição.

Presos saudáveis eram alocados em celas junto a outros que haviam sido diagnosticados com a doença como forma de punição, de acordo com a investigação.

A perita Bárbara Coloniese, que atua no MNPCT, afirmou que a situação observada era desumana e chocante. Segundo a profissional, a alimentação nas instituições era de baixa qualidade e, em certos casos, os detentos eram impedidos de comer e obrigados a esperarem a ordem dos policiais.

“A alimentação não é apenas de má qualidade, mas muitas vezes imprópria para consumo. Então, estamos falando de ausência de alimentação. Além de ser extremamente precária, de péssima qualidade e baixo valor nutricional, cheira a estragado. As marmitas chegam mal acondicionadas e abertas”, relatou em entrevista ao Poder 360.

Violência física e psicológica também foram identificadas pelos profissionais do órgão. Entre uma das formas de tortura relatadas, os policiais utilizaram um método chamado de “procedimento”. Nessa situação, os presos são obrigados a sentar no chão, em fileira, com as mãos na cabeça. Muitas vezes, a posição é realizada na parte exterior, debaixo de sol forte.

Caso não permaneçam no lugar, são atacados com balas de borracha, gás lacrimogêneo e spray de pimenta.

Além das condições precárias mencionadas, a superlotação e o acesso limitado à água e aos serviços de higiene fazem parte da rotina dos presidiários.

Segundo o UOL, o órgão apontou que os castigos são promovidos não só pelos policiais dos presídios, mas pela Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP). O grupo atua no enfrentamento de crises no sistema e esteve no estado em 2017, durante a rebelião na Penitenciária de Alcaçuz, que resultou em 26 mortes.

Nessa quarta-feira, 15, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da FTIP durante 30 dias nos presídios dos Rio Grande do Norte devido aos ataques violentos que ocorrem no estado desde terça-feira, 14.



