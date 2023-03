Força Nacional chega a Natal para auxiliar na segurança pública

Cerca de 100 agentes da Força Nacional já estão no Rio Grande do Norte para auxiliar as forças locais de segurança pública no combate aos ataques criminosos iniciados na madrugada dessa terça-feira (14) em 14 municípios do estado.

Os agentes chegaram na madrugada desta quarta-feira (15) em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), na Base Aérea de Parnamirim, em Natal, conforme informou a governadora Fátima Bezerra em sua conta no Twitter.

A expectativa é de que outros 100 agentes venham a reforçar a equipe nas próximas horas. Destes, 30 são do sistema prisional e ficarão encarregados de reforçar os serviços na Penitenciária Federal em Mossoró, de onde estariam partindo as ordens para os ataques.

A tropa foi disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).