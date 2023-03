Covid: descarte de vacinas vencidas custou R$ 2 bilhões aos cofres públicos

Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), o número de vacinas descartadas no Brasil tem aumentado a cada ano.

O número de vacinas contra a Covid-19 que são descartadas por falta de uso no Brasil representou um prejuízo de R$ 2 bilhões aos cofres públicos desde o início da pandemia, há cerca de três anos. Dado foi divulgado pelo Jornal Nacional, nessa terça-feira, 14.

Conforme reportagem, os imunológicos que passam da data de validade são retirados da refrigeração, direcionados para uma empresa que faz o descarte e vão parar no aterro sanitário. Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), o número de vacinas descartadas no Brasil tem aumentado a cada ano.

Em 2021, por exemplo, quando a imunização teve inicio no País, foram quase dois milhões de doses desperdiçadas. No ano seguinte, 2022, foram quase dez milhões.

Já nos primeiros meses de 2023 a contagem é de mais de 27 milhões de doses descartadas por passarem da validade.

A atual gestão da pasta chegou a informar que encontrou 27 milhões de doses "sem tempo hábil para distribuição e uso", deixadas pela gestão anterior. Mais 20 milhões de doses irão vencer nos próximos meses.

