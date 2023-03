Comerciante é morto durante assalto em Natal; Polícia investiga relação com onda de violência

A Polícia investiga a morte de um comerciante em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite dessa terça-feira, 14. O proprietário de um supermercado foi morto a tiros.

Imagens de circuito de segurança mostram que o comerciante tentou impedir a ação e chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos. Outros dois homens, no entanto, viram a cena e atiraram contra o comerciante.

Conforme o G1 Rio Grande do Norte, a investigação deve apontar se o assassinato tem relação com a onda de ataques no estado nas últimas 24 horas.

Ataques em Natal e apoio da Força Nacional

Nessa terça-feira, ao menos 19 cidades registraram ataques a prédios públicos e comércios até o início da noite. Veículos também foram incendiados.

Agentes da Força Nacional disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar apoio às ações de combate à criminalidade no Rio Grande do Norte desembarcaram nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 15, na Base Aérea de Natal.

A aeronave pousou com 30 policiais militares a bordo. Um segundo avião, com mais 70 agentes, chegou pouco tempo depois. O grupo é parte de um total de mais 200 agentes de segurança disponibilizado ao estado.

A terceira parte do efetivo, com cerca de 100 agentes, foi deslocada a Natal na manhã desta quinta-feira, 15, em 30 viaturas. O efetivo estará completo com a chegada de outros 30 policiais do sistema prisional federal.

Conforme o Governo do Rio Grande do Norte, até esta madrugada, 25 pessoas suspeitas de envolvimento nas ações criminosas foram presas pela Polícia Militar. Armas, drogas, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e munições foram apreendidos.

