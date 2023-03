Mulher ofende casal gay e é retirada de metrô em SP

A mulher é acusada de ter desferido ofensas verbais contra o casal de homens que viajava no mesmo vagão do metrô, mandando-os "comprar e ler a Bíblia"

Uma mulher foi retirada do metrô de São Paulo após agredir verbalmente um casal homossexual durante uma viagem no transporte público. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, uma senhora briga com o casal, mandando-os parar de se abraçarem.

As falas preconceituosas da mulher foram rebatidas pelo casal, que discutiu com ela e rebateu as ofensas. Além de pedir que parassem de "se tocar", a senhora também sugeriu que comprassem e lessem um exemplar da Bíblia.

"Eu tô ensinando vocês. Tô mandando vocês pararem. Leiam a Bíblia. Comprem uma Bíblia e leiam. Estou dando um conselho para vocês, como se fosse uma mãe. Se eu fosse [louca] eu matava vocês. Matava um monte por aí", disse a senhora ao casal.

As vítimas dos ataques homofóbicos desferidos dentro do vagão do metrô esperaram a próxima parada do transporte para solicitar a retirada da mulher, que saiu acompanhada de seguranças presentes na plataforma do metrô.

Ao final do vídeo, é possível ouvir os outros viajantes do metrô celebrando a saída da mulher e se manifestando contra as declarações de homofobia e preconceito proferidas pela senhora. "Aprende a fechar a boca!", exclama uma das presentes no momento da retirada da mulher.

As vítimas e a mulher foram levadas à Delegacia de Polícia do Metropolitano, em São Paulo, para registrarem o caso.

