Jovem é condenada a 15 anos de prisão acusada de matar Ariane Bárbara

O crime foi planejado com o objetivo de descobrir se Raíssa Nunes — uma das participantes do crime — era psicopata

Freya Jacomini Carneiro Matos foi condenada a 15 anos de prisão nessa segunda-feira, 13, acusada de matar e ocultar o corpo de Ariane Bárbara, de 18 anos, em agosto de 2021, em Goiânia, para “testar a psicopatia” de uma amiga. De acordo com a rádio CBN Goiânia, Freya também era acusada de corrupção de menor, mas foi absolvida pelo crime.

Além de Freya, outras três pessoas participaram do crime: Raíssa Nunes Borges, Jeferson Cavalcante Rodrigues e uma adolescente. Também de acordo com a CBN, Raíssa e Jeferson entraram com recursos e serão julgados por júri popular em outra data. No caso da adolescente, o processo tramita no Juizado da Infância e Juventude.

Segundo apuração da Polícia Civil do Estado de Goiás, o crime foi planejado com o objetivo de descobrir se Raíssa Nunes — uma das participantes do crime — era psicopata.

Para a advogada de Freya, a condenação foi injusta porque, segundo ela, não havia provas suficientes. “O nosso ordenamento jurídico determina que, para que se possa condenar uma pessoa, você tem que ter no mínimo prova suficiente. A gente mostrou nos autos que não participou no momento que eles planejaram e nem participou da ação, da execução da morte. [Freya] estava dentro do carro, mas não sabia o que ia acontecer”, disse após a condenação ao G1 Goiás.

Ariane foi assassinada a facadas dentro de um carro, e o corpo dela foi jogado na mata. A vítima tinha dito à mãe que sairia para lanchar com os amigos e que eles pagariam a refeição.

Após três dias sem notícias da filha, a mãe fez um Boletim de Ocorrência. Ela foi encontrada morta na manhã de 31 de agosto de 2021.



