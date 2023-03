Homem é preso após importunar criança em supermercado; veja vídeo

No município de Congonhas, em Minas Gerais, um homem foi preso suspeito de importunar uma criança em um supermercado. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento que o homem se aproxima da menina, que olhava produtos nas estantes.

O suspeito, identificado como Cristóvão Augusto de Lima, tem 59 anos, já tinha sido preso por dois outros crimes de cunho sexual, perpetrados em cidades da região central de Minas Gerai. Esta foi a segunda ocorrência de importunação sexual dele contra crianças.

A criança, de 9 anos, estava acompanhada da mãe no momento do abuso. Pelas imagens, é possível ver que enquanto a responsável enchia o carrinho de compras, o homem se aproxima por trás até que a mulher percebe a movimentação.

A mãe da menina importunada se exaltou após perceber o que homem havia feito e pediu ajuda aos responsáveis pelo estabelecimento, que chamaram a Polícia Militar. Ele foi encontrado em um bar da cidade e encaminhado para o presídio local.

Cristóvão Augusto de Lima já estava sendo reconhecido nas redes sociais por ser suspeito de aliciar menores de idade em espaços públicos na cidade de Conselheiro Lafaiete, de acordo com informações do G1 Minas Fgerais.

Ele foi preso duas vezes em 2018, uma por se masturbar na frente de uma mulher em um ônibus e outra por tentativa de estupro contra uma criança de 12 anos.

Três anos depois, em 2021, ele estava em liberdade quando importunou outra criança, na cidade de Juiz de Fora. Apesar de ter ficado preso em 2018, a prisão preventiva foi revogada em dezembro, e, em 2021, o acusado conseguiu um alvará de soltura.

Sobre a ocorrência no supermercado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito foi autuado em flagrante por crime de estupro de vulnerável.