11 pessoas são presas suspeitas de ataques no Rio Grande do Norte

Onze pessoas foram presas suspeitas de participação nos ataques em Natal e outras 13 cidades do Rio Grande do Norte, que tiveram início na madrugada desta terça-feira, 14 de março.

Entre as ações criminosas foram registrados tiroteios contra o Fórum e a Secretaria de Obras Públicas de Parnamirim, além de queimas de carros e ônibus escolares. Mais ataques aconteceram também na tarde desta terça-feira.

Diante das ocorrências, a governadora norte-riograndense, professora Fátima Bezerra, solicitou apoio operacional do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) para reforçar o efetivo estadual por meio da Força Nacional de Segurança Pública.

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que esteve em contato com a governadora e que o MJSP deve prestar apoio ao Rio Grande do Norte. Segundo ele, medidas serão tomadas ainda nesta terça-feira.

Além das prisões, as ações para contenção da crise de segurança no Rio Grande do Norte também resultaram na apreensão de armas, drogas, veículos, dinheiro e artefatos explosivos. No Estado, um homem morreu em confronto com a Polícia Militar.

Os ataques vêm sendo investigado e, em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) do Rio Grande do Norte afirmou que “todas as forças estaduais de segurança pública estão com os efetivos totalmente mobilizados para trabalhar diuturnamente pela garantia da ordem pública em todo o território norte-riograndense”.



