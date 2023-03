Manaus (AM): previsão do tempo para amanhã; clima na terça (14/3)

Veja previsão do tempo para clima amanhã, teça, 14 de março (14/03/23), em Manaus (AM), se vai ter chuva e qual a temperatura

A previsão do tempo em Manaus (AM) para amanhã, terça-feira, 14 de março (14/3/23), deve ser de sol com aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Confira abaixo tudo sobre a previsão do tempo na capital do Amazonas:

Clima amanhã (14/3): probabilidade de chuva em Manaus (AM)

Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, as chances de chover são de 80%.

Previsão do tempo: qual deve ser a temperatura em Manaus amanhã, 14?

Máxima: 33ºC

Mínima: 24ºC

Clima: nascer e pôr do sol em Manaus (AM) amanhã (14/3)

O sol nasce em Manaus às 6h05min e se põe às 18h13min (horário de Brasília).

Lua

Atual: Minguante

21/03: Nova

28/03: Crescente

Com informações da empresa de serviços meteorológicos Climatempo

