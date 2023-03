Bombeiros de São Paulo receberam 142 chamados por causa das chuvas

As chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo no final de semana resultaram em 63 chamados para quedas de árvores, 58 para enchentes e alagamentos e 21 para desmoronamento e desabamento. Segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (13), nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo, a manhã desta segunda-feira terminou com céu nublado e temperaturas em elevação, com os termômetros marcando 25°C em média. A estimativa é a de que a máxima chegue a 27°C. A umidade relativa do ar oscila em torno de 80% e pode marcar até 55%. Dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que março acumulou, até o momento, 130,8 mm, o que representa aproximadamente 73,6% dos 177,6 mm esperados para o mês.

“Imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo não mostram chuvas na cidade, porém, entre o meio da tarde e o início da noite, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos, inundações, queda de árvores e deslizamentos de terra”, diz a previsão do CGE.

A tendência para os próximos dias são de sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer da terça-feira (14), com temperatura variando entre 18°C e 28°C. As áreas de instabilidade ganham força no período da tarde, o que favorece o retorno das pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (15), o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com mínima de 18°C e máxima de 29°C. No final da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

