Google.org e Amigos do Bem promovem programa social no Sertão do Nordeste

A Organização Não Governamental (ONG) Amigos do Bem, com apoio do Google.org, instituição filantrópica do Google, divulgou relatório sobre o impacto das ações de combate à fome, abastecimento de água potável e capacitação tecnológica, realizadas no Sertão do Nordeste, entre 2021 e 2022.

Os dados revelam que quase 90 mil pessoas foram beneficiadas com as ações que receberam R$ 7,7 milhões do Google.org para a execução das iniciativas.

Segundo o relatório, nos estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará foram distribuídos 47.956 kits alimentares para 17.502 famílias vulneráveis, e 3,8 milhões de litros de água que abastecem, anualmente, 4.800 pessoas em situação crítica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outra frente, 490 estudantes da Região foram treinados em programas básicos e avançados de tecnologia, em sete salas equipadas com televisões e quadros digitais e quatro laboratórios digitais com mais de 100 notebooks disponíveis.

Os alunos também tiveram aconselhamento regular e ainda terão acesso a uma capacitação extra com mentoria.

Em 2021, o Google.org fez a primeira contribuição à ONG com R$ 2,3 milhões para ajudar famílias socialmente vulneráveis em 140 localidades carentes. O projeto ocorreu de outubro de 2021 a outubro de 2022, e previa a distribuição de kits alimentares, compra de um caminhão pipa e distribuição de água a comunidades.

A segunda ação da Amigos do Bem que contou com o apoio do Google.org foi um projeto para promover a empregabilidade e inclusão digital de jovens por meio de cursos e treinamentos tecnológicos.

Para colaborar com o projeto, o Google.org realizou, em janeiro de 2022, a doação de R$ 5,4 milhões à ONG. Metade do recurso foi utilizado para equipar salas com computadores e acesso à internet, bem como na formação de 300 jovens no sertão dos estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará em habilidades digitais e programação.

A outra parte foi investida em forma de créditos em anúncios na Busca do Google, chamados Google Ad Grants, para que a Amigos do Bem possa ampliar suas mensagens sobre as necessidades mais críticas na região.

O projeto, finalizado em janeiro deste ano, foi dividido em dois programas. O Programa Básico previa a melhoria de oito salas de aula digitais e conteúdo educacional certificado. Já o Programa Avançado disponibiliza o acesso a plataformas de aprendizagem certificadas, com foco em tecnologia para mais de 150 estudantes.

Além disso, foi disponibilizada uma equipe local para garantir motivação, acompanhamento, aconselhamento e apoio. Outra equipe central ficou responsável por coordenar e fornecer conselhos de tecnologia/conteúdo.

Também foi oferecido um programa de mentoria pós-treinamento para promover orientação na busca por emprego para os melhores estudantes do Programa Avançado.

Tags