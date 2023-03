Um farmacêutico de 33 anos foi preso em Vicente Pires, Distrito Federal, nessa quarta-feira, 8, por lamber as nádegas de uma jovem antes de aplicar injeção anticoncepcional na farmácia.

A vítima, de 21 anos, costumava visitar o estabelecimento para receber a aplicação do medicamento, mas não conhecia o autor do crime. Segundo o relato, o assediador pediu que ela se virasse para a parede, de forma a aplicar a seringa.

O homem se agachou e passou a língua no glúteo da jovem que, constrangida com a situação, saiu da farmácia sem confirmar se o anticoncepcional realmente fora injetado. Após, ela avisou a mãe, que entrou em contato com o gerente.

O comportamento do funcionário responsável pelo assédio já fora reportado anteriormente por outra colega de trabalho.

Farmacêutico é preso por importunação sexual

O homem foi preso em flagrante delito pela Polícia Civil do Distrito Federal e pode responder por importunação sexual. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia.

