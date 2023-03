Série mostra onde mulher vítima de violência pode obter ajuda em SP

O equipamento mais antigo da Secretaria de Direitos Humanos é o Centro de Referência da Mulher (CRM) Eliane de Grammont, na Vila Mariana, inaugurado em 9 de março de 1990. Já o Centro de Cidadania da Mulher de Itaquera, na zona leste, completa dez anos de existência, e promoverá uma roda de conversa organizada pela Coordenação de Políticas para Mulheres, no dia 23.

A Casa de Acolhimento Provisório (casa de passagem) Rosângela Nigro, que recebe temporariamente mulheres e filhos de até 18 anos, atendeu 45 pessoas em 2023 e 440 em 2022. Depois do período na casa, são encaminhadas para outros serviços da rede de proteção de mulheres na cidade. Já a Casa Abrigo Helenira Resende de Souza Nazareth, com 14 mulheres e crianças atendidas em 2023 e 135 mulheres com seus respectivos filhos em 2022, oferece proteção e atendimento integral para as vítimas de violência familiar e de gênero.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem sob sua responsabilidade quatro centros de Referência da Mulher, também para receber as denúncias de vítimas de violência, e cinco centros de Cidadania da Mulher, que são equipamentos diferenciados para proporcionar saídas para a mulher conquistar a autonomia financeira, por meio de oficinas profissionalizantes e outras atividades para esse fim.

Completam a rede de equipamentos da SMDHC três postos avançados de atendimento, nas estações do Metrô Luz e Santa Cecília e no Terminal de Ônibus Sacomã, da SPTrans, além de uma unidade móvel, o Ônibus Lilás, que percorre diferentes locais da cidade, para orientação sobre serviços oferecidos à mulher, por uma equipe multidisciplinar de profissionais.

