Estacionamento de shopping em São Paulo cai próximo à praça de alimentação

Uma parte do estacionamento do Osasco Plaza Shopping, na região metropolitana de São Paulo, desmoronou e caiu em um pavimento que fica próximo à praça de alimentação. O fato aconteceu nesta quarta-feira, 8, e não há informações de feridos.



O acidente gerou estilhaços e o rompimento da tubulação de água e a queda de veículos. Ao Globo, o superintendente do local, David Trindade Junior, disse que não houve feridos, apenas danos materiais. Segundo o executivo, a estrutura do edifício não foi afetada.



“A laje que caiu não tem relação nenhuma com a estrutura do shopping, foi uma laje de estacionamento para seis vagas construída há 10 anos. Essa laje começou a fazer barulho e soltou gesso hoje à tarde. O pessoal da segurança isolou a área, eu desci para ver o que estava acontecendo. Não tinha ninguém ali quando a laje caiu” disse David Trindade.

Ainda de acordo com ele, o estacionamento foi construído para ter seis vagas e no momento do desabamento, os quatro veículos estacionados por lá caíram. “Os carros estavam sem passageiros, não houve nenhum machucado, só danos materiais. A Defesa Civil isolou o shopping e só vai ser reaberto quando for contatada a segurança do local. Ainda não há previsão para isso ocorrer”, disse.



O Corpo de Bombeiros informou ainda que a área tinha sido isolada momentos antes por um gotejamento. As imagens das câmeras de segurança do local serão analisadas e ainda não se tem informações sobre vítimas.



