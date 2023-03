Dia das Mulheres: entenda como surgiu a data

Anualmente, no dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres, uma data criada para celebrar e relembrar as conquistas e os sacrifícios feitos por gerações de mulheres que lutaram pela igualdade e equidade entre os sexos e pelo reconhecimento feminino na sociedade.

Oficialmente, o Dia Internacional das Mulheres só "nasceu" em 1975, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a reconhecer o dia 8 de março como um feriado dedicado à causa. Mas, historicamente, as raízes da data são bem mais antigas.

Dia Internacional das Mulheres: saiba mais e entenda como surgiu a data comemorativa

A primeira celebração de que se há registro de um dia dedicado às mulheres foi há mais de 100 anos, em 1908, quando 15 mil mulheres nova-iorquinas marcharam pelas ruas da cidade exigindo melhores condições de trabalho, como a redução da jornada e o aumento dos salários, além do direito ao sufrágio, ou voto.

A escolha do dia 8 de março, ou "8M", como se tornou conhecido nos últimos anos, não teve um motivo fixo por trás, mas a data acabou sendo adotada após eventos históricos na Rússia, que efervescia em meio à uma revolução.

Em 1917, a guerra resultou em uma greve por parte das mulheres, que exigiam comida e a paz, parando de trabalhar por quatro dias.

Após esse período, o czar - ou imperador - russo abdicou do posto, e o governo que o substituiu permitiu que as mulheres participassem das eleições.

Assim, o dia de início da greve das mulheres, no dia 23 de fevereiro no calendário juliano, foi escolhido como o Dia Internacional das Mulheres. No nosso calendário, o gregoriano, utilizado na maior parte do mundo, a data equivalente é mais reconhecida: dia 8 de março.

Em diversos países, a data comemorativa é também um feriado, resultando na diminuição da jornada de trabalho ou em eventos especiais direcionados para as mulheres. No Brasil, a data não é um feriado nacional, mas está no calendário oficial e é reconhecida pelas lideranças de governo.

