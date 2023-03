Criança de 5 anos morre após incêndio em apartamento no DF

Uma criança de 5 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, 6, durante incêndio em um apartamento na região de Taguatinga, no Distrito Federal.

Testemunhas relataram que a mãe da criança teria ateado fogo no apartamento com o intuito de tirar a própria vida.

De acordo com informações do R7, a mulher teria utilizado álcool e bebida para causar o incêndio na sala da residência e afirmou aos socorristas que a criança não deveria estar no imóvel no momento.

“Ela ia sair com o tio dela e o tio dela não levou. Eu ia sozinha, eu ia morrer sozinha hoje”, contou a mulher aos socorristas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para a ocorrência e tentou reanimar a criança, mas sem sucesso.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 12ª Delegacia Policial.

