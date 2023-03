Hoje é Dia: semana tem luta por igualdade de gênero e música clássica

Morte do líder político georgiano Josef Stalin (70 anos)

Morte do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (10 anos)

Dia Nacional da Música Clássica

Open Data Day (data móvel) - comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo. Grupos celebram e debatem a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. Uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil

Nascimento do compositor, instrumentista e arranjador mineiro Alberto Chimelli (70 anos) - dirigiu, em 1986 e 1987, o Projeto Brahma de Música, que culminou com a apresentação de 23 músicos no Theatro Municipal

Morte do músico paulista Alexandre Magno Abrão, o Chorão (10 anos) - vocalista da banda Charlie Brown Jr

Nascimento do pianista, compositor, professor e comerciante luso-brasileiro Artur Napoleão (180 anos)

Nascimento do maestro e violeiro paulista Rui Torneze (60 anos)

Morte do compositor baiano Assis Valente (65 anos)

Estreia da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, no Teatro La Fenice, em Veneza (170 anos)