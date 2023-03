MG: Batida lança motociclista por cima de carro que freou para cachorro

Um acidente envolvendo um motociclista um motorista de um Fox vermelho foi registrado em um cruzamento na cidade de Varginha (MG), nessa sexta-feira, 3. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista bate na traseira do carro e voa por cima do veículo.

O acidente aconteceu após o motorista do Fox frear bruscamente para que um cachorro caramelo atravessasse a via.

Com o impacto, o motociclista acaba jogado para a frente do carro e cai sentado no para-brisa. É possível ver no vídeo o homem se levantando e o para-brisa quebrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações foram pedidas ao Corpo de Bombeiros e à PM de Minas Gerais, mas até a publicação desta matéria não houve atualizações sobre o acidente.

Sobre o assunto Irã irá religar câmeras de vigilância em sítios nucleares (AIEA)

Ação de ativistas climáticos causa indignação na Alemanha

Empresário é acusado de envolvimento em assassinato de jornalista em Camarões

Tags