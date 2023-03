Mulher aluga apartamento no RJ e se surpreende com vista fake para o mar: "Parecia bem mais real"

Aproveitar uma vista para o mar em Copacabana no carnaval do Rio de Janeiro pode ser o desejo de muitas pessoas. No entanto, para a jornalista Gabriela Camargo, de 29 anos, e seus amigos essa experiência virou uma confusão cômica depois que a paulista percebeu ter alugado o local com uma vista fake do oceano.

O alvoroço começou depois que a jornalista chegou ao espaço alugado e descobriu que a suposta vista para o mar do apartamento na verdade se tratava de um adesivo com uma imagem do oceano e não de um espaço localizado de frente para a praia.

Gabriela compartilhou no Instagram um vídeo que mostra o momento exato que descobriu ter se confundido quanto ao anúncio feito na plataforma de aluguel de acomodações, Airbnb. A publicação tornou-se viral na plataforma e já soma mais de 296 mil curtidas e quase 5 mil comentários.



Confira vídeo abaixo:

Na publicação, a jornalista trata com bom humor a percepção de que estava olhando para um adesivo de praia e que a vista de fato se tratava do fundo de outros apartamentos do condomínio.

Não houve golpe

Em resposta a um seguidor no Instagram, Gabriela explicou que não foi enganada pelo locador e sim que se enganou quanto às fotos disponibilizadas. “A gente que não leu. Não fomos enganados, isso foi mesmo só um mal entendido, que no final foi engraçado. Mas o apartamento é muito bem localizado em Copacabana e o anúncio é todo verdadeiro, o imóvel é novo e maravilhoso”, escreveu a jornalista.



