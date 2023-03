SP: Proprietárias de creche são condenadas por tortura e maus-tratos

As donas e uma funcionária da escola infantil Colmeia Mágica, em São Paulo, foram condenadas pela Justiça do estado pelos crime de totura e maus-tratos contra nove crianças que estudavam na rede particular da zona leste paulistana. Além das acusações de tortura, as envolvidas responderão pelo crime de associação criminosa.

A dona do estabelecimento, Roberta Serme, recebeu condenação de 49 anos e nove meses de prisão em regime fechado. A irmã e sócia dela, Fernanda Serme, foi condenada a 13 anos em regime semiaberto, e a funcionária, Solange Hernandez, 31 anos de prisão em regime fechado. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira, 27, na Folha de S. Paulo.

A defesa das acusadas afirmou que recorrerá da decisão. “A sentença é totalmente contrária à evidência dos autos e a todo o regramento que rege os critérios estabelecidos na aplicação da pena", disse Eugênio Malavasi, advogado das rés.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A creche se tornou alvo de investigação policial depois que vídeos onde crianças aparecem amarradas com lençóis foram divulgados nas redes sociais em março do ano passado. A diretora da escola, Roberta, e a irmã, Fernanda, estão presas; a funcionária responde em liberdade.

A defesa alega que a situação foi forjada para que as envolvidas fossem acusadas injustamente. Em depoimento, elas negaram saber das ocasiões de tortura contras as crianças. A defesa declarou ainda que a instituição está procurando quem gravou os vídeos e deixou as crianças nas condições divulgadas.

De acordo com a Promotoria, funcionários e ex-funcionários da creche disseram que as crianças eram colocadas em bebês-conforto e amarradas com lençóis enquanto choravam com insistência.

Sobre o assunto Homicídio, furto e estupro crescem no estado de São Paulo em janeiro

São Paulo vacina crianças de 3 a 4 anos contra a covid-19

Tags