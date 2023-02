Vento arrasta mulher e destrói fachada de lanchonete; veja vídeo

Vídeo mostra uma mulher e uma adolescente sendo levadas por ventania muito forte que aconteceu em Campo Grande (MS). Família dona do comércio recebeu doações para ajudar na reconstrução do comércio

Uma ventania destruiu a fachada de uma lanchonete e arrastou duas pessoas pela calçada, uma delas sendo uma criança de 11 anos. As câmeras de segurança do estabelecimento captaram na sexta, 24, das duas mulheres sendo surpreendidas pelas rajadas que levantaram poeira e causaram vários estragos ao estabelecimento. O caso ocorreu no bairro Los Angeles, em Campo Grande (MS).

A dona da lanchonete, uma senhora de idade que trabalhava no momento da ventania, tentou segurar as cadeiras e mesas de plástico postas do lado de fora do estabelecimento, mas o vento não perdoou: até os salgados guardados na estufa para serem vendidos foram vítimas do vendaval. A menina e a mãe ficaram com arranhões pelo corpo após o ocorrido. De acordo com meteorologistas, ventos de até 70km/h foram registrados no bairro no dia das cenas.

A família se mobilizou e criou uma vaquinha nas redes sociais para ajudar a refazer o teto e abrir o estabelecimento de novo. De acordo com os cálculos iniciais, serão necessários R$ 5 mil.

