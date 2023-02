Idoso é atropelado por ônibus após discussão com motorista

Roda traseira do veículo atingiu a perna do idoso, que corre o risco de perder o membro

Um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus, nesse domingo, 26, após discussão com o condutor do veículo. O caso ocorreu na Vila Paulista, em Tremembé, na região da zona norte de São Paulo.

De acordo com informações do Portal R7, o idoso, identificado como Dalcy Almeida Cangussu, embarcou no ônibus da linha 1764-10 Jardim Corisco.

Segundo relato do filho do idoso, o motorista do veículo discutiu com Dalcy pelo uso incorreto da máscara de proteção facial, item obrigatório nos transportes públicos do estado.

O condutor ainda se recusou a parar no ponto de desembarque do idoso, mas foi obrigado a parar, pois outra passageira também iria descer no mesmo local.

Em vídeo, é possível ver que a mulher desce do veículo antes de Dalcy, porém, quando o idoso está saindo, as portas fecham e o motorista do ônibus acelera e sai do local. O homem cai no chão, e a roda traseira do ônibus atinge as pernas do idoso.

Dalcy teve cortes na perna e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento Jaçanã. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital São Luiz Gonzaga, onde foi constatada a possibilidade de perda da perna pela profundidade da lesão.

Em nota, a São Paulo Transportes (SPTrans) informou que o motorista do veículo foi afastado das funções e afirmou que a empresa Sambaíba Transportes Urbanos será autuada por não ter informado sobre o caso.

A SPTrans determinou à concessionária Sambaíba esclarecimentos sobre o caso, que informou o afastamento do motorista de suas funções. A SPTrans irá colaborar com as investigações policiais no que estiver ao seu alcance.

A concessionária tem como obrigação contratual informar a SPTrans de ocorrências envolvendo ônibus do sistema e não o fez. Por esse motivo, ela será autuada.

O tipo de conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros.



