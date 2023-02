Criança de 7 anos morre após cair de prédio no Rio de Janeiro

Uma criança de 7 anos morreu, na tarde desse domingo, 26, após cair do segundo andar de um prédio no Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O menino, identificado como Hallan Luis Silva Ramos Ventura, morava no apartamento com a mãe e os dois irmãos, de 9 e 4 anos. Porém, no momento do acidente, a criança estava apenas com o irmão mais velho, sem a presença de um responsável.

A criança caiu de uma altura de 20 metros e morreu na hora.

De acordo com informações do G1 Rio de Janeiro, o Conselho Tutelar de Vila Isabel informou que a criança subiu na janela para tentar passar para o quarto da avó pelo lado de fora, mas escorregou e caiu.

Testemunhas relataram aos policiais que era comum a mãe sair e deixar os filhos mais velhos sozinhos. Até a noite de domingo, a mãe das crianças ainda não havia sido localizada.

O caso foi registrado na 20ª Delegacia Policial, onde será investigado se houve abandono de incapaz com resultado de morte.

