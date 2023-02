Homem mata pai de criança autista após se irritar com buzina

Um homem foi morto em um bar localizado na Vila São João Batista, em Belo Horizonte. O suspeito do crime, Bruno Alves de Andrade, teria se irritado com uma criança do espectro autista que apertava uma buzina diversas vezes, o que gerou uma discussão com o pai do menor, assassinado com tiros de arma de fogo.

No boletim de ocorrência consta que Bruno, de 30 anos, teria ameaçado pegar uma arma para "resolver a situação". Em torno de 21h, ele voltou ao bar em um táxi e disparou contra a vítima com tiros de curta distância. Cleidson Alves Campos, 40, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As informações são do G1.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que foi acionada para atender a ocorrência de homicídio da vítima, de 40 anos, no bairro Vila São João Batista, na noite deste sábado (25/2) e deslocou equipe da perícia oficial ao local para realizar os trabalhos periciais. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.

