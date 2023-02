Homem joga carro em viatura para escapar de sequestro em SP

Um motorista de aplicativo usou uma tática inusitada para fugir de um sequestro em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Na noite da última quinta-feira, 23, ele bateu o carro em uma viatura da Polícia Militar para chamar atenção para o crime. Os suspeitos foram detidos no local.

O episódio aconteceu em um posto de combustíveis localizado no bairro Paulicéia e foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo flagra o momento que o carro, de modelo Chevrolet Spin preto, colide com a viatura. Imediatamente, os policiais prenderam a dupla de sequestradores, um homem de 32 anos e outro de 39. As informações são do G1.

Segundo o motorista, a dupla solicitou uma corrida por aplicativo e anunciaram o assalto, fazendo uso de arma e o fizeram refém. Com eles estavam o total de R$ 141 e o celular da vítima. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de roubo e que estavam com uma arma de fogo falsa.

Dentro do automóvel foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo. Os homens foram detidos e encaminhados ao 2º DP de São Bernardo do Campo.

