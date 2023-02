Reciclagem no Carnaval da Sapucaí 2023 entra para livro dos recordes

Projeto Recicla Sapucaí , que promoveu o descarte correto de resíduos sólidos durante o carnaval deste ano no sambódromo do Rio de Janeiro, foi reconhecido como a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo.

Os desfiles das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial e a estimativa de coleta para o evento deste sábado (25) somam cerca de 10 toneladas de latas recolhidas. O feito vai entrar para o Guinness World Records, conhecido como Livro dos Recordes. O anúncio oficial será feito durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, pela adjudicadora oficial do Guinness Book, Camila Borenstain. O título será entregue ao Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ), que encabeçou a iniciativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

O Projeto Recicla Sapucaí é uma ação que reúne catadores de material reciclável, com apoio do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS), da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) e da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio do programa internacional Cada Lata Conta.

De acordo com o governo do Rio de Janeiro, nos quatro dias de desfiles, foram coletadas cerca de 7 toneladas de latinhas. O título pertencia à cidade de Praga, com 100 kg de materiais coletados em uma semana.

O Sesc RJ ressalta que toda a renda obtida com a reciclagem será revertida aos 108 catadores contratados para a ação, com uma renda média de R$ 700 para cada um.

Outros resíduos

O projeto também recolheu outros itens em 15 máquinas Retorna Machine, além disso, foram trituradas garrafas de vidro dispensadas pelos bares, na máquina ReVIDRO, e foi feita a coleta de óleo vegetal das cozinhas das áreas de alimentação.

Tags