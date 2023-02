Morre Antonio Duarte, referência da fotografia nacional

Antonio José Henrique Duarte, memorável nome da fotografia brasileira, morreu, nessa quinta-feira, 23, em Nova Iguaçu, vítima de uma enfisema pulmonar. Duarte tinha 72 anos, não deixou esposa e nem filhos.

Em janeiro deste ano, ele levou um tombo, em um sítio na baixada fluminense, onde morava, e, somente dias depois, foi encontrado, pois morava sozinho. Antonio recebeu cuidados em uma clínica após o acidente. A irmã, Adelia Duarte, foi morar no Rio de Janeiro em 2015, porém, os dois viviam em residências separadas.

Na semana passada, o fotógrafo teve o diagnóstico da doença, apresentou piora e veio a óbito. Uma grande amiga, Claudia Campioni, esteve ao lado dele durante a internação. Eles trabalharam juntos na revista Casa Claudia. Ela relembra, com bom humor: "era um maluco, implicava com todo mundo, era inteligente, e amava música, cinema e literatura".

O jornalista Paulo Oliveira foi um dos primeiros a se curvar ao talento de Antônio. Na frente da sucursal do jornal O Dia, o fotógrafo transitava, até que, um dia, surgiu uma oportunidade. "Faltou um fotógrafo. E ele me mostrou uma excelente foto que havia feito. O contratei. Daí, começou uma grande amizade", conta.

Antes de ser repórter fotográfico, Antonio trabalhava em uma farmácia com o pai. Passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Comunicação Social, mas largou por um emprego no cais, que acabou não dando certo. Foi virar fotógrafo, onde navegou até o fim da vida. "Mesmo quando a foto não era boa, ele via fotograma por fotograma e conseguia encontrar a melhor". "

Paulo conta uma história curiosa de proposta para Antonio vir ao Ceará trabalhar na equipe do jornal O POVO: "Demócrito Rocha me chamou para trabalhar em Fortaleza. Convidei Duarte. Ele estava namorando uma mineira, e ele terminou com ela para atender ao meu pedido".

O último lugar em que a dupla trabalhou coletivamente foi em um projeto pessoal do jornalista, chamado "Massa", um jornal popular que circulava por Salvador. Duarte passou pouco tempo até resolver voltar para o Rio. "As fotos deles eram maravilhosas. Ele não era fotógrafo, era artista plástico.", disse.

"Além de um grande profissional, era um homem de inúmeros peculiaridades. Quando íamos para alguma praia no Ceará, Duarte usava calça comprida e sandália de feira", completa.

Francisco Fontenele estava iniciando na fotografia quando o conheceu. "Tivemos pouco contato. Mas, era um cara que gostava de conversar, ensinar para os mais novos, passar conhecimento, engraçado e de fala mansa", encerrou Fontenele.

(Colaborou Taynara Lima)

