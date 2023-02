"Vaca Louca": exportação de gado é suspensa após caso confirmado

A venda do boi gordo brasileiro para grandes mercados consumidores, como a China, foi suspensa após suspeita de ocorrência da "doença da vaca louca", no Pará

O Ministério da Agricultura confirmou na quarta-feira, 22, um caso de contaminação pela "doença da vaca louca" no Pará, o que levou à suspensão da exportação de gado brasileiro. As autoridades sanitárias averiguam a situação, a os frigoríficos de diversas regiões do país paralisaram novos abates.

A doença da vaca louca, ou Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), acontece de duas formas: a forma típica, contagiosa, e a forma atípica, que se desenvolve espontaneamente em animais mais velhos da espécie.

No Brasil, nunca foi detectado um caso da variante típica, contagiosa e causada por ingestão de alimentos contaminados com a proteína causadora da doença. O bovino, ao se alimentar da ração contaminada, contrai a doença, resultado da degeneração do tecido cerebral do animal, que passa a se assemelhar, fisicamente, a uma esponja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em casos atípicos, animais de idade avançada desenvolvem a doença, que não pode ser transmitida a outros animais e nem a humanos.

A suspensão das vendas de carnes para o exterior, e principalmente para a nação asiática, maior compradora de gado brasileiro do mundo, ocorre como consequência do auto embargo assinado entre China e Brasil em 2015, que determina a parada imediata de exportação bovina a partir do momento da detecção da vaca louca em animais.

Brasil suspense exportações de carne bovina e mercado pode reagir à embargo

A repercussão da pausa no abate em frigoríficos de todo o Brasil pode ser sentida, de forma mais pronunciada, no mercado.

O preço do quilo da carne, para produtores e para exportadores, está em queda: a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) informou que o preço médio por tonelada de carne fechou, em janeiro de 2023, cerca de 7,5% mais barato que no mesmo mês do ano anterior.

Professor de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutor em Agronomia pela Universidade de São Paulo (USP), José Antonio Delfino falou ao O POVO sobre o risco que o caso representa ao já prejudicado preço da carne nas exportações.



"A maior preocupação é o fato da China, que é o maior importador da nossa carne, não querer mais comprar o produto, além do fechamento do mercado externo," explicou. A reatividade do mercado pode também influenciar em uma queda íngreme dos preços.

De acordo com o professor, a detecção de casos como este pode causar um fechamento do mercado externo, resultando em uma queda nas exportações de carne.

Tal diminuição acarretaria um aprofundamento da crise no setor, que já sofre com o baixo consumo interno em decorrência dos altos preços, que poderiam sofrer aumentos ainda maiores.

'Doença da vaca louca': testes da doença foram enviados ao Canadá; exportação permanece suspensa até resultados

A variação atípica da encefalopatia, principal suspeita do caso registrado nesta quinta-feira, não é contagiosa. "É importante ressaltar que não há perigo da saúde da população ser afetada, por causa da natureza da doença e do fato de que todos os protocolos de descarte de animais estão sendo seguidos rigorosamente," ressaltou Delfino.

O resultado dos testes aplicados no animal com suspeita de infecção definirá se a exportação voltará ao normal; até lá, os estabelecimentos de abate e venda do boi gordo, uma das principais forças-motrizes do mercado de exportações brasileiro, devem cessar suas atividades temporariamente.

Em situações de necessidade de confirmação de testes feitos em animais no Brasil, o resultado é enviado ao laboratório da Organização Internacional de Saúde Animal, localizado no Canadá. A confirmação do tipo de doença demonstrado pelo bovino não tem previsão de retorno.

"Apesar de sermos o segundo maior produtor de carne do mundo, as amostras precisam ser mandadas para o Canadá, que é referência nesse tipo de teste. O envio é necessário porque funciona como teste de validação dos primeiros resultados feitos aqui," concluiu.

Sobre o assunto Quarta-feira de Cinzas sem carne? Entenda a tradição

Restaurante em Fortaleza serve carne com ouro; veja quanto custa

Tags