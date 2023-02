Mulher morre após ser arremessada de brinquedo em parque de diversão no RJ

Uma falha de segurança em um brinquedo de um parque de diversão acabou matando uma mulher, de 26 anos, no Rio de Janeiro. O espaço estava instalado no estacionamento de um shopping da capital fluminense. O caso aconteceu no último domingo, 19.

De acordo com nota enviada à revista Istoé, a Polícia Militar da cidade afirma que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o parque logo após a vítima ser arremessada do brinquedo. Ao chegar à localidade, a corporação confirmou a morte da mulher.



O local, ainda segundo informações repassadas à revista, está interditado para que um trabalho de perícia possa ser realizado. Outra pessoa se acidentou nos brinquedos, causando leves ferimentos.

